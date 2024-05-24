Защитник мира родился в семье бойца СВО под Новосибирском

23 мая в отделе ЗАГС Купинского района состоялась церемония имянаречения новорожденного. В многодетной семье Валерия и Светланы родился сын с прекрасным славянским именем Ратмир, что означает защитник мира.
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