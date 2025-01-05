Трамп: решение Лондона об отказе от добычи нефти и газа в Северном море – ошибка

ВАШИНГТОН, 5 января, ФедералПресс. В социальной сети Truth избранный президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Великобритания должна сосредоточиться на освоении нефтяных и газовых месторождений в Северном море, а не на закрытии таких проектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии