ЦМАКП: снижение ключевой ставки Банка России отразилось на доходах россиян

В первом квартале 2026 года реальные располагаемые доходы россиян сократились на процент. Об этом сообщает газета "Известия" со сслыкой на выводы специалистов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
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