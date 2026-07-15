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Газета.ру

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ЦМАКП: снижение ключевой ставки Банка России отразилось на доходах россиян

ЦМАКП: снижение ключевой ставки Банка России отразилось на доходах россиян

В первом квартале 2026 года реальные располагаемые доходы россиян сократились на процент. Об этом сообщает газета "Известия" со сслыкой на выводы специалистов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

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