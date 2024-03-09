В конгрессе США разрабатывают проект помощи Украине в кредит

Global Look Press/Sean Kilpatrick/STRSKP Конгрессмены-республиканцы в США занимаются разработкой альтернативного пакета помощи Украине, часть из которой может быть предоставлена в кредит, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.
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