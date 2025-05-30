Маск и глава Минторга США пошутили насчет пощечины Макрону

Министр торговли Соединенных Штатов Говард Латник и предприниматель Илон Маск пошутили, что синяк под правым глазом миллиардеру могла поставить супруга французского президента Эммануэля Макрона Брижит.
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