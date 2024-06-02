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80-летний Роберт Де Ниро отметил первый день рождения дочери и показал ее фото

80-летний Роберт Де Ниро отметил первый день рождения дочери и показал ее фото

«Она — чистая радость», — отметил звезда фильма «Крестный отец» 80-летний актер рассказал журналистам Entertainment Tonight о первом дне рождения своей дочери Джии, которую он с подругой Тиффани Чен.

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