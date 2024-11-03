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Володин: ГД рассмотрит проект о повышении штрафов за продажу детям зажигалок

Володин: ГД рассмотрит проект о повышении штрафов за продажу детям зажигалок

Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект об установлении ответственности за продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров - зажигалок, баллончиков для их заправки и других бытовых товаров.

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