Как завершились торги на отечественном фондовом рынке на этой неделе?

В последний день недели индекс Мосбиржи упал ниже отметки 2700 впервые с июня прошлого года. На индекс негативно влияют вероятность повышения ключевой ставки ЦБ в сентябре, рост геополитических рисков, неочевидная динамика цен на нефть и «крепкий» рубль В последний день недели индекс Мосбиржи провалился ниже отметки 2700 впервые с июня прошлого года.