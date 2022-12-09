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Летанг о карьере: «Инсульт – страшное слово, но хоккей – моя страсть. Если опасности не будет, то я продолжу играть»

Крис Летанг высказался о продолжении карьеры после инсульта.  В четверг 35-летний защитник, перенесший инсульт 10 дней назад, вернулся к полноценным тренировкам с «Питтсбургом».

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