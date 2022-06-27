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Футболистки ´Динамо-БГУФК´ потеряли первые очки в чемпионате Беларуси.

Футболистки ´Динамо-БГУФК´ потеряли первые очки в чемпионате Беларуси.

Футболистки столичного ´Динамо-БГУФК´ после десяти побед подряд сыграли вничью в матчах женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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