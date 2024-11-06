Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 406 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Байден хочет сроч...
  • Strannik Mr
    Да ничего уже этот Байден не хочет. Он даже не помнит, что был президентом. Ему бы сейчас в баньку, попарится, хлебну...Байден хочет сроч...
  • Вова Карпов
    Тайна Лучшей серии Шерлока Холмса https://mirtesen.ru/people/849953295/blog/46630301777ВС РФ нанесли ком...

«Закон о трех поленьях»: украинцев будут сажать в тюрьму за дрова

«Закон о трех поленьях»: украинцев будут сажать в тюрьму за дрова

К многочисленным драконовским законам, в соответствии с которыми жителей подконтрольных хунте Зеленского территорий остатков Украины не только обдирают как липку при каждом удобном случае и лишают самых неотъемлемых гражданских прав, но и тащат на убой десятками тысяч, тамошний парламент 10 ноября «осчастливил» их новой юридической нормой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх