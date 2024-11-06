К многочисленным драконовским законам, в соответствии с которыми жителей подконтрольных хунте Зеленского территорий остатков Украины не только обдирают как липку при каждом удобном случае и лишают самых неотъемлемых гражданских прав, но и тащат на убой десятками тысяч, тамошний парламент 10 ноября «осчастливил» их новой юридической нормой.