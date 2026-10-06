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Татар-информ

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Иранский журналист усомнился в скором установлении мира на Ближнем Востоке

Иранский журналист усомнился в скором установлении мира на Ближнем Востоке

Вероятность установления мира на Ближнем Востоке в ближайшее время остается крайне низкой. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» высказал иранский журналист и политолог Хаял Муаззин.

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