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ФедералПресс

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Ушаков: Путин и Трамп могут встретиться на саммите АТЭС в Китае

Ушаков: Путин и Трамп могут встретиться на саммите АТЭС в Китае

МОСКВА, 10 октября, ФедералПресс. Глава РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп, скорее всего, увидятся лично на саммите АТЭС в Китае.

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