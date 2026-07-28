Употребление алкоголя запретят на всех 5 400 ж/д станциях в Германии

В рамках мер, направленных на повышение безопасности и снижение уровня насилия в отношении железнодорожного персонала и пассажиров, Германия с 15 октября вводит запрет на употребление алкоголя на всех 5400 железнодорожных станциях, рассказывает 27 июля портал Travel Tomorrow.