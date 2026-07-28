smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 588 подписчиков

Употребление алкоголя запретят на всех 5 400 ж/д станциях в Германии

Употребление алкоголя запретят на всех 5 400 ж/д станциях в Германии

В рамках мер, направленных на повышение безопасности и снижение уровня насилия в отношении железнодорожного персонала и пассажиров, Германия с 15 октября вводит запрет на употребление алкоголя на всех 5400 железнодорожных станциях, рассказывает 27 июля портал Travel Tomorrow.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии