Употребление алкоголя запретят на всех 5 400 ж/д станциях в Германии

В рамках мер, направленных на повышение безопасности и снижение уровня насилия в отношении железнодорожного персонала и пассажиров, Германия с 15 октября вводит запрет на употребление алкоголя на всех 5400 железнодорожных станциях, рассказывает 27 июля портал Travel Tomorrow.
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