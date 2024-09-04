Борис Титов про Абрау-Дюрсо: как древняя рыба стала символом уникального поселения Юлия СоколоваПоселение Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, известное своими природными богатствами, привлекает внимание не только туристов, но и ученых благодаря уникальной фауне озера Абрау.