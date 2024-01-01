В Японии произошло несколько мощных землетрясений

В центральной части Японии в понедельник, 1 января, произошло несколько мощных землетрясений. Согласно информации национального метеорологического управления страны, в районе префектур Исикава и Ниигата произошли землетрясения магнитудой вплоть до 7,4.
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