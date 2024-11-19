Softcar представила оригинальный европейский электромобиль 

Электромобиль Softcar / © Maxk Электромобиль Softcar получил обтекаемый кузов, большие круглые фары и двери типа «крыло чайки», которые поднимаются вверх и упрощают посадку и высадку пассажиров на тесных улицах.
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