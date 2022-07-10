Аргументы недели

98 169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Свириденко
    Япония, видать ещё мало огребла, раз с рестрикциями суется!Хакер из RaHDIt: ...
  • Георгий Михалев
    У нее мало шансов, они "немного сумасшедшая". Выборы это шоу для мелкобританского быдломусора. Будет назначен премьер...Политолог Марков ...
  • Валентина Литвяк
    И как только успевает эта депутатка во всех щелях затычка. Никак предстоящие выборы активируют старушку.Татьяна Москалько...

Экс-президент США Трамп: мы могли бы достичь договоренности в украинском вопросе

Экс-президент США Трамп: мы могли бы достичь договоренности в украинском вопросе

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что если бы его избрали во второй раз на выборах в 2020 году, то он бы не допустил конфликта на Украине и «достиг договорённости» .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх