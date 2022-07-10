Экс-президент США Трамп: мы могли бы достичь договоренности в украинском вопросе

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что если бы его избрали во второй раз на выборах в 2020 году, то он бы не допустил конфликта на Украине и «достиг договорённости» .
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