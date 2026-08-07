👶 Мадаин и Мерит стали самыми редкими именами для новорожденных в Крыму за последние две недели В Минюсте РК добавили, что среди популярных имён лидируют Михаил и Мия.
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👶 Мадаин и Мерит стали самыми редкими именами для новорожденных в Крыму за последние две недели В Минюсте РК добавили, что среди популярных имён лидируют Михаил и Мия.