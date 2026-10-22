Импорт угля в Молдавию за 3 месяца сократился с 4 700 до 120–130 тонн. Это вызвало обеспокоенность министра энергетики Дорина Жунгиету накануне отопительного сезона.
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Премьер Молдовы, а по совместительству и банкир, миллионер ТОФАН отправится в Украину для переговоров по закупке украинского газа по более низким тарифам ! )) А что украине самим хватает газа, что они еще экспортируют в соседнюю страну ?