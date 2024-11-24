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Свежие комментарии

Больше никакого Оливье на Новый год, нашел рецепт поинтереснее. Салат "Макфа", гости от него впадают в ступор и съедают все до крошки

Больше никакого Оливье на Новый год, нашел рецепт поинтереснее. Салат "Макфа", гости от него впадают в ступор и съедают все до крошки

Вот реально гости как попробуют, так сразу спадают в ступор, а потом сидят и умиляются. Вроде тот самый вкус, но что-то неуловимо новое и незнакомое.

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Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
А мне, как раз, интересно. Оливье, немного, приелся, хочу попробовать этот нью-оливье. Спасибо! 🤓
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5 час.
Вера Ксенофонтова
Спасибо. Рецепт мне понравился. Обязательно сделаю этот салат.
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3 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Смотрите не подавитесь.
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1 час.

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