Больше никакого Оливье на Новый год, нашел рецепт поинтереснее. Салат "Макфа", гости от него впадают в ступор и съедают все до крошки

Вот реально гости как попробуют, так сразу спадают в ступор, а потом сидят и умиляются. Вроде тот самый вкус, но что-то неуловимо новое и незнакомое.
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