В Турции произошел взрыв на угольной шахте. По предварительным данным, два человека погибли, еще пятеро пострадали.
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