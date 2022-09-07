Лидер Мьянмы Хлайн обвинил США в попытке разрушить стабильность в мире

Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS Лидер Мьянмы, премьер-министр и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн заявил, что Америка пытается разрушить стабильность в мире и регионе, осуждая сотрудничество России и Мьянмы.
Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS Лидер Мьянмы, премьер-министр и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн заявил, что Америка пытается разрушить стабильность в мире и регионе, осуждая сотрудничество России и Мьянмы.
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