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Лидер Мьянмы Хлайн обвинил США в попытке разрушить стабильность в мире

Лидер Мьянмы Хлайн обвинил США в попытке разрушить стабильность в мире

Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS Лидер Мьянмы, премьер-министр и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн заявил, что Америка пытается разрушить стабильность в мире и регионе, осуждая сотрудничество России и Мьянмы.

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