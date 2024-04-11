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JAD: у интровертов более высокий риск развития депресии

JAD: у интровертов более высокий риск развития депресии

Ученые из Кембриджского университета и Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в составе научного коллектива обнаружили, что люди с определенными чертами личности, такими как интроверсия или невротизм, чаще страдают депрессией.

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