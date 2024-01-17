Вот что происходит, когда вы слишком много спите

Чем больше вы спите, тем лучше, верно? Не так быстроВам знакомо утро, когда вы просыпаетесь с ощущением слабости или головной боли и направляетесь прямо к кофейнику, потому что вам просто нужен кофеин, чтобы начать свой день? Очевидно, насколько вредно мало спать.
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