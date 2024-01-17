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«iDeaWay»

1 подписчик

Вот что происходит, когда вы слишком много спите

Вот что происходит, когда вы слишком много спите

Чем больше вы спите, тем лучше, верно? Не так быстроВам знакомо утро, когда вы просыпаетесь с ощущением слабости или головной боли и направляетесь прямо к кофейнику, потому что вам просто нужен кофеин, чтобы начать свой день? Очевидно, насколько вредно мало спать.

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