Армия САР нанесла ракетный удар по позициям террористов в Идлибе Сирийские военные нанесли ракетный удар по позициям террористических формирований в провинции Идлиб.
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Армия САР нанесла ракетный удар по позициям террористов в Идлибе Сирийские военные нанесли ракетный удар по позициям террористических формирований в провинции Идлиб.
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