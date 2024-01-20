Профсоюзы Финляндии пригрозили остановкой авиасообщения из-за забастовки

Global Look Press/Ulrich Zillmann/imagebroker.com Профсоюзы грозят остановить авиасообщение практически во всех аэропортах Финляндии из-за забастовки, которая пройдет в стране 1 и 2 февраля, сообщили в ТАСС со ссылкой на заявления ряда профсоюзов.
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