Профсоюзы Финляндии пригрозили остановкой авиасообщения из-за забастовки

Global Look Press/Ulrich Zillmann/imagebroker.com Профсоюзы грозят остановить авиасообщение практически во всех аэропортах Финляндии из-за забастовки, которая пройдет в стране 1 и 2 февраля, сообщили в ТАСС со ссылкой на заявления ряда профсоюзов.