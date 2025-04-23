Рустам Минниханов: «Якутия – это республика, с которой мы смотрим в одном направлении»

Раис РТ Рустам Минниханов дал интервью якутскому изданию «Улус.Медиа» медиакомпании «Сахапечать». Он рассказал о перспективах сотрудничества Татарстана и Якутии в сферах экономики, образования и культуры, о духовной и культурной близости народов республик и важности сохранения родных языков.