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Нескучные технологии

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Ghost Shark: Австралия активно строит автономные беспилотные субмарины

Ghost Shark: Австралия активно строит автономные беспилотные субмарины

Такое государство, как Австралия, не может похвастаться могуществом армии. Однако текущая ситуация Индо-Тихоокеанском регионе, тенденции и прогнозы аналитиков подталкивают ее руководство к тому, чтобы расходы на оборону начали расти.

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