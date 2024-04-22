Ghost Shark: Австралия активно строит автономные беспилотные субмарины

Такое государство, как Австралия, не может похвастаться могуществом армии. Однако текущая ситуация Индо-Тихоокеанском регионе, тенденции и прогнозы аналитиков подталкивают ее руководство к тому, чтобы расходы на оборону начали расти.
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