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Зачистка мигрантов в Екатеринбурге закончилась дипломатическим скандалом

Зачистка мигрантов в Екатеринбурге закончилась дипломатическим скандалом

Министерство иностранных дел Киргизии полагает, что правоохранительные органы в России не имеют права исполнять свои обязанности, проверяя мигрантов…Иначе как объяснить заявление киргизских дипломатов, о котором пишет блогер Сергей Колясников: МИД Киргизии требует (!) проверить действия силовиков во время рейда на стройке в Екатеринбурге, где мигрантов провели гуськом одного за другим.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Кто бы сомневался, какая на местах власть такие и последствия этаже не гулянки ЛГБТ сообщества устраивать и не предателя России и народа Ельцина пропагандировать... Властям давно пора было нужно там наводить порядок, хотя кто будет ведь вертикаль власти вся из его последователей...
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