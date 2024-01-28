Зачистка мигрантов в Екатеринбурге закончилась дипломатическим скандалом

АНГЕЛ АНГЕЛ

Кто бы сомневался, какая на местах власть такие и последствия этаже не гулянки ЛГБТ сообщества устраивать и не предателя России и народа Ельцина пропагандировать... Властям давно пора было нужно там наводить порядок, хотя кто будет ведь вертикаль власти вся из его последователей...