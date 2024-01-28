Зачистка мигрантов в Екатеринбурге закончилась дипломатическим скандалом

Министерство иностранных дел Киргизии полагает, что правоохранительные органы в России не имеют права исполнять свои обязанности, проверяя мигрантов…Иначе как объяснить заявление киргизских дипломатов, о котором пишет блогер Сергей Колясников: МИД Киргизии требует (!) проверить действия силовиков во время рейда на стройке в Екатеринбурге, где мигрантов провели гуськом одного за другим.
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