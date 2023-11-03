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ВС РФ мощным броском сдвинули северную и южную «клешню» в Авдеевке: Карта боевых действий на Украине — интерактивная карта СВО России, Украина последние новости к утру 03.11.23 г.

ВС РФ мощным броском сдвинули северную и южную «клешню» в Авдеевке: Карта боевых действий на Украине — интерактивная карта СВО России, Украина последние новости к утру 03.11.23 г.

Карта боевых действий на Украине, Интерактивная карта СВО, Украина последние новости к утру 03.11.23 г.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Не смотря что их прилюдно кинули они не хотят в плен?? Ну это их выбор. Они думают что все всеравно кончится пленом? Ну это как пойдет а то и убежать не успеют да и не будут их больше окружать куда плодить дармоедов?
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