ВС РФ мощным броском сдвинули северную и южную «клешню» в Авдеевке: Карта боевых действий на Украине — интерактивная карта СВО России, Украина последние новости к утру 03.11.23 г.

ОТ

Олег Тимофеев

Не смотря что их прилюдно кинули они не хотят в плен?? Ну это их выбор. Они думают что все всеравно кончится пленом? Ну это как пойдет а то и убежать не успеют да и не будут их больше окружать куда плодить дармоедов?