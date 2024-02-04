Финансист Данилов: цифровая подпись в руках мошенников может лишить жилья

Использование электронной цифровой подписи помогает заключить многие договоры, не выходя из дома, однако этим инструментом могут воспользоваться мошенники, рассказал в беседе с агентством «Прайм» адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
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