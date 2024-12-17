Козельские ракетчики в Калужской области 17 декабря отмечают свой праздник

17 декабря в России является Днем Ракетных войск стратегического назначения. О том, как появился этот праздник рассказал известный интернет-портал «Бренды России»17 декабря в России является Днем Ракетных войск стратегического назначения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)