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Калужские новости

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Козельские ракетчики в Калужской области 17 декабря отмечают свой праздник

Козельские ракетчики в Калужской области 17 декабря отмечают свой праздник

17 декабря в России является Днем Ракетных войск стратегического назначения. О том, как появился этот праздник рассказал известный интернет-портал «Бренды России»17 декабря в России является Днем Ракетных войск стратегического назначения.

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