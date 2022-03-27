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Торопченко подрался с Котканиеми в матче «Сент-Луиса» и «Каролины». У россиянина 1-й бой в НХЛ

Торопченко подрался с Котканиеми в матче «Сент-Луиса» и «Каролины». У россиянина 1-й бой в НХЛ

Алексей Торопченко подрался с Котканиеми в матче «Сент-Луиса» и «Каролины». Финский форвард «Харрикейнс» инициировал драку во втором периоде, заступившись за партнера по команде Дерека Степана.

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