Торопченко подрался с Котканиеми в матче «Сент-Луиса» и «Каролины». У россиянина 1-й бой в НХЛ

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Алексей Торопченко подрался с Котканиеми в матче «Сент-Луиса» и «Каролины». Финский форвард «Харрикейнс» инициировал драку во втором периоде, заступившись за партнера по команде Дерека Степана.