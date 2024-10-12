МИД Северной Кореи: Россия одержит победу в борьбе за многополярный мир

Россия победит в борьбе за создание самостоятельного многополярного мира. Об этом заявила глава МИД Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
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