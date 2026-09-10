Иван Мельников провёл встречу с Ли Хунчжуном

10 сентября 2026 года первый заместитель Председателя Государственной Думы, председатель Общества российско-китайской дружбы Иван Мельников провел встречу с членом Политбюро ЦК КПК, заместителем Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.
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