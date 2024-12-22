Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США и Великобритания не хотят говорить с РФ на равных

США и Великобритания не хотят договариваться с РФ и относиться к ней как к равной. Об этом в ходе интервью для YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.
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