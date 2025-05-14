Врач Мясников: глюкометр и пульсоксиметр должны быть в каждом доме

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал два прибора, которые, по его мнению, обязательно должны быть в каждой домашней аптечке, особенно у пожилых людей.
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