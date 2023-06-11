Они идут за вами. Что сказал Трамп во время первого выступления после предъявления обвинения

Бывший президент США Дональд Трамп впервые после выдвинутого против него исторического федерального обвинительного акта вышел на сцену в субботу перед более чем двумя тысячами участников конференции Республиканской партии в штате Джорджия, а затем в Северной Каролине, чтобы еще раз заявить о своей невиновности и обрушиться с резкой критикой на Байдена и федеральные правоохранительные органы.