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Совет по дому

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Рецепт сочной курицы в тройном соусе: панирую в пакете, тушу 20 минут, глазурь в конце. Подаю на лаваше с луком и зеленью

Рецепт сочной курицы в тройном соусе: панирую в пакете, тушу 20 минут, глазурь в конце. Подаю на лаваше с луком и зеленью

Курица в соусе – это простое и аппетитное блюдо, которое поможет разнообразить повседневное меню без долгого приготовления.

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