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Экономисты назвали вероятные последствия роста госдолга России

Экономисты назвали вероятные последствия роста госдолга России

Москва, 18 июля. Экономисты в беседе с «Известиями» оценили критичность нынешнего уровня российсокго госдолга для страны.

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Владимир Сергеев
Итого: 411+62=473млрд долларов.. Таков суммарный долг России При кубышке в 590млрд ... НЕХИЛО Понимаю . частники брали кредиты на Западе именно из за того что там малые проценты по сравнению с нашими российскими, но после введения санкций уже не могут брать ... Так как же они собираются рассчитываться ???

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