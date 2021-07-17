Экономисты назвали вероятные последствия роста госдолга России

Никола ЗуевБизнес и финансыЭкономисты назвали вероятные последствия роста госдолга России Москва, 18 июля. Экономисты в беседе с «Известиями» оценили критичность нынешнего уровня российсокго госдолга для страны.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СергеевИтого: 411+62=473млрд долларов.. Таков суммарный долг России При кубышке в 590млрд ... НЕХИЛО Понимаю . частники брали кредиты на Западе именно из за того что там малые проценты по сравнению с нашими российскими, но после введения санкций уже не могут брать ... Так как же они собираются рассчитываться ???Комментировать
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