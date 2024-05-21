В Мордовии по инициативе полицейских и общественников активисты «Движения первых» приняли участие в антинаркотическом квесте

В Национальной библиотеке имени А. С. Пушкина по инициативе Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике, Общественного совета при ведомстве, Республиканского гражданско-патриотического центра детей и молодежи прошла квест-игра «Мой выбор – жизнь», направленная на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни.
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