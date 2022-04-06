Джордан Кларксон исполнил потрясающий лэй-ап, переложив мяч в воздухе с правой руки на левую

Джордан Кларксон исполнил потрясающий лэй-ап, переложив мяч в воздухе с правой руки на левую

Защитник «Юты» Джордан Кларксон во время матча против «Мемфиса» исполнил великолепный проход, который завершил лэй-апом, переложив мяч в воздухе с правой руки на левую.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх