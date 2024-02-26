Педагог перечислила плюсы и минусы готовых домашних заданий

Педагог-психолог онлайн-школы «Синергия» Вера Липеева рассказала о плюсах и минусах использования готовых домашних заданий (ГДЗ), а также об их влиянии на успеваемость школьника и его способность усваивать материал.
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