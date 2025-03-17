Разрешаете детям выпивать «под присмотром»? Остановитесь: учёные выяснили, чем это вредит

Американцы призывают перестать выпивать в семье при детях. Учёные выяснили, что дети, которым разрешали выпивать внутри семьи, имеют больше рисков стать алкоголиками, чем те, у кого родители вели здоровый образ жизни.
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