Стационар для животных открылся в Москве

В стационаре могут проходить лечение домашние животные, птицы и рептилии.Круглосуточный стационар для животных открылся на базе Станции по борьбе с болезнями животных Восточного и Юго-восточного округов Москвы, сообщает правительство столицы.
В стационаре могут проходить лечение домашние животные, птицы и рептилии.Круглосуточный стационар для животных открылся на базе Станции по борьбе с болезнями животных Восточного и Юго-восточного округов Москвы, сообщает правительство столицы.
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