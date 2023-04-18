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Стационар для животных открылся в Москве

Стационар для животных открылся в Москве

В стационаре могут проходить лечение домашние животные, птицы и рептилии.Круглосуточный стационар для животных открылся на базе Станции по борьбе с болезнями животных Восточного и Юго-восточного округов Москвы, сообщает правительство столицы.

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