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Журнал «Профиль»

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Российские ученые создали винтовую платформу, способную проходить болота и лед

Российские ученые создали винтовую платформу, способную проходить болота и лед

Ученые Нижегородского государственного технического университета им. Алексеева (НГТУ) разработали безмоторную винтовую платформу, которая позволит автономной и роботизированной технике преодолевать труднодоступные участки местности: болота, лед, снег и жидкий грунт.

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