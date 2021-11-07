Лента новостей

25 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    В Гейропе спокойствие не может сохраняться. Цены на газ выросли и большая волатильность мешает производству. Где то о...Теперь бушует и Е...
  • Россиянин
    Надо просто перехватить одну из этих "птичек" и на Киев направить. Прямо в резиденцию Зе. После объявить, что это ВСУ...Пpовокация Киева ...
  • Россиянин
    В кулаке, которая держит ваши фаберже.«Русские у нас в ...

Кошкин рассказал об отвлекающем маневре для украинцев

Кошкин рассказал об отвлекающем маневре для украинцев

Политолог Андрей Кошкин назвал «полным бредом» заявление киевского писателя Петра Кралюка об «исконно» украинских территориях России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх