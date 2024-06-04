Захарова отреагировала на санкции США против МУС

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала санкции Соединенных Штатов Америки против Международного уголовного суда (МУС), назвав американское право декадентским артхаусом.
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