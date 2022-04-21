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Хитрый керчанин увёз чужое авто на эвакуаторе, показав липовые документы

Хитрый керчанин увёз чужое авто на эвакуаторе, показав липовые документы

32-летний житель Керчи проник в автомобиль без номерных знаков, стоявший недалеко от его дома. Затем злоумышленник предоставил поддельный договор купли-продажи водителю эвакуатора и перевез автомобиль к месту своей работы на одном из складов города.

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