Хитрый керчанин увёз чужое авто на эвакуаторе, показав липовые документы

32-летний житель Керчи проник в автомобиль без номерных знаков, стоявший недалеко от его дома. Затем злоумышленник предоставил поддельный договор купли-продажи водителю эвакуатора и перевез автомобиль к месту своей работы на одном из складов города.
32-летний житель Керчи проник в автомобиль без номерных знаков, стоявший недалеко от его дома. Затем злоумышленник предоставил поддельный договор купли-продажи водителю эвакуатора и перевез автомобиль к месту своей работы на одном из складов города.
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